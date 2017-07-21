Samanyolu Haber /Gündem / 'Eğer beni Bahçeli kabine dışı bıraktırdıysa...' /21 Temmuz 2017 17:24

'Eğer beni Bahçeli kabine dışı bıraktırdıysa...'

Eski Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, salı günü yapılan revizyon sonucu kabine dışı kalmasından memnun olduğunu belirterek "Devlet bey yaptıysa kendisine teşekkür ederim" dedi.

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Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Türkeş, kabine değişikliğini ‘nöbet değişimi' olarak niteledi.

‘İYİ BİLE OLDU'

Türkeş şöyle devam etti: "Aynı parti, aynı iktidar devam ediyor. Gelenler de bizim arkadaşlarımız. Yapılan değişiklikten şikayetçi değilim. Hatta benim için iyi bile oldu."

Türkeş, kabine dışı kalmasında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin rolü olduğu yönündeki söylentilere ise şu yanıtı verdi: "İyi etmiş, Allah razı olsun. Ben de 'Kim bana bu kıyağı yapmış?' diye merak ediyordum. Devlet Bey yaptıysa kendisine teşekkür ederim.

MHP Genel Başkanı'nın ağzından çıkmadığı sürece kabine dışında kalması için çaba gösterdiğini bilemeyeceğini kaydeden Türkeş, sosyal medyada yapılan “Kullanılıp atıldı” yorumları için de “Ne yazıldığını bilmiyorum” demekle yetindi.
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