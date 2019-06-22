Samanyolu Haber /Gündem / İnsan gerçekten hayret ediyor...Öcalan'ın kardeşi TRT'de AKP'ye oy istedi /22 Haziran 2019 11:38

İnsan gerçekten hayret ediyor...Öcalan'ın kardeşi TRT'de AKP'ye oy istedi

Muhalefete ve muhalif adaylara yer vermeyen TRT Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'la röportaj yaptı ve AKP'ye oy istedi

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Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran'a ilişkin çağrıda bulunmasının Anadolu Ajansı tarafından servis edilmesinin ardından bir skandal da TRT'de yaşandı. TRT Kürtçe kanalı , Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ı ekrana çıkardı. 

Osman Öcalan TRT Kurdi’de yaptığı açıklamada abisi Abdullah Öcalan’ın İstanbul Seçimi çağrısını yeniledi. TRT Kurdi’nin yaptığı haber, “Abdullah Öcalan İmralı’da bir mektup yazdı ve mektubunda HDP İstanbul Seçimi’nde tarafsız olsun” diyerek başlarken mikrofon uzatılan Osman Öcalan, “Ekrem İmamoğlu ciddi bir mesaj vermedi Kürtler için. Elinden geldiğince Kürtlerden kaçtı ve kendini onlardan bağımsız tutmaya çalıştı.  Kürtler için CHP’nin hiçbir projesi yoktur” dedi.

CHP Kürtlere yakın olmadı. Kürtleri ciddiye almadılar ve hesaba dahi katmadılar” diyen Osman Öcalan, CHP’yi suçladı ve Kürtlerin Abdullah Öcalan’ı dinleyeceklerini iddia etti. Öcalan, “Kürtler, Türkiye’den ayrılmak istemiyor ve kesinlikle düşman değiliz ne Türkiye ye ne de Türklere. Türkiye iyi bir yer güzel bir yer. Bizim isteğimiz hep birlikte güzel bir yaşam sürmek. Kürtler bu seçimde kesinlikle aktör olmalı.” diye konuştu
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