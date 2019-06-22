Hukuksuzluk hız kesmiyor: 3 aylık hamile Zeynep Şakrak tutuklandı

20 Haziran 2019’da İzmir’de gözaltına alınan 3 aylık hamile Zeynep Şakrak, dün akşam İzmir Adalet Sarayı’nda çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.





Aynı zamanda şeker hastası olan Şakrak’ın eşi Oktay Şakrak da tutuklu. Böylece Türkiye cezaevlerinde hamile tutuklu sayısına bir kişi daha eklendi.





Beş yıl önce evlenen genç anne ilk çocuğuna hamile.





5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun 16/4 maddesine göre hamile kadınların tutuklanmaması gerekiyor.





Daha önce tutuklanan hamile anneler Nurhayat Yıldız ve Gülden Aşık cezaevinde bebeklerini kaybetmişti.













Zeynep Şakrak adliyeye götürülürken.