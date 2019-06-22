İngiliz gazetesinden flaş analiz: AKP yetkilileri bile…

İstanbul muhabiri Laura Pitel imzalı makale, "Seçim mağlubiyeti riski, Türkiye'nin Erdoğan'ı için dev soruları gündeme getirecek" başlığı taşıyor.





Analiz Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Beşiktaş’taki Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıyla başlıyor. Pitel, Erdoğan’ın yıllar içinde uluslararası medyayla ilk kez buluştuğuna dikkat çekerken, Cumhurbaşkanı’nın burada gazetecilerle şakalaştığını aktardı.





Haberde, büyük sonuçlar doğurması beklenen İstanbul’daki tekrar seçimden sadece birkaç gün önce Erdoğan’ın rahat göründüğünü ve kamuoyu anketlerinin “manipülatif” ve “yanlış” olduğunda ısrar ettiğini vurguladı.





"İmamoğlu aradaki farkı açacak"

FT’nin analiz bu izlenimin ardından şu kulis bilgisiyle devam ediyor:





“Fakat özel olarak, parti yetkilileri, kendi araştırmalarının, Mart seçimlerinde az farkla zafer kazanan muhalefet adayı Ekrem İmamoğlu’nun bu kez hem yine kazanacağını hem de farkı açacağını gösteriyor itirafında bulunuyor.”





Pitel’e göre; ikinci yenilgi, 25 yıl evvel kendi siyasi kariyerini başlatan şehri derinlemesine önemseyen Erdoğan için büyük soruları gündeme getirecektir.





Buna yönelik cevabının nasıl olacağı, hem Türkiye ekonomisi ve Türkiye’nin diplomatik ilişkilerine, hem de derin bir hoşnutsuzluk döneminde kendi partisinin geleceğine ilişkin geniş çaplı sonuçları olabilir.





İmamoğlu'nun zaferi şok yarattı

FT makalesinde, 17 yılın büyük kısmı boyunca Erdoğan ve partisi AKP’nin durdurulamaz bir seçmen gücüne sahip olduğu belirtilirken, İmamoğlu’nun Türkiye’nin en büyük ve en zengin şehrindeki şok yaratan zaferinin Erdoğan’a ve partisine olan güven erozyonuna dikkat çektiği yorumunda bulunuldu.





Haberde AKP ile yakın bağlantıları olduğu ifade edilen bir kişinin şu ifadeleri de yer alıyor:





“Dürüst olmak gerekirse, şu aşamada kimin kazanacağını umursamıyorum. Sadece karşı karşıya kaldığımız sorunları halletmek üzere hükümetin ciddi bir strateji ortaya çıkarmasını istiyorum.”





Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından memnuniyetsizliklerini dile getirdiğini hatırlatan Laura Pitel, eski AKP Merkez Yürütme Kurulu üyesi hukukçu Orhan Can’ın görüşlerini de gazetesinin sayfalarına taşıdı:





“Çok fazla memnuniyetsizlik var, bana göre, liberal ekonomik bakış açısıyla yeni bir parti ortaya çıkarsa, bu parti daha merkezci olur, kolaylıkla AKP taraftarlarının ve üst orta sınıfın desteğini çekebilir.”





AKP’den hiçbir zaman ayrılmayanlar arasında bile geniş çapta hüsran yaşandığının öne sürüldüğü analizde, bunun büyük kısmının ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hazine ve maliye bakanı damadı Berat Albayrak üzerine yoğunlaştığı aktarıldı.





AKP'den kopmayanlar bile hüsran yaşıyor

Pitel’e göre; bir başka eleştiri ise şu: Cumhurbaşkanı’na eşi benzeri görülmemiş yetkiler veren ve geçen yıl yürürlüğe giren yeni hükümet sistem, üst katmanlar ile alt seviyedeki pozisyonlar arasında bir bağlantı işlevi gören gören eski iletişim kanallarını kopardı.