İnşaatta çöküş hızlandı, aralıkta umutlar tükendi

Türkiye’de hep emlak ve konut tartışması var. Ama bunların ardında yatan inşaat malzemeleri sanayinin yaşadığı sıkıntı yeterince dile gelmiyor. Ticari emlakta arz fazlası ve kiraların yıl boyunca gerilemesi, konutta ise stok fazlası ve yüksek finansman giderlerine yakalanan müteahhitlerin dampinge gitmeleri, inşaat sanayi malzemelerine de talebi azaltıp, derinleşen bir bunalım tetikledi. Bu bunalımın detaylarını İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Aralık Ayı Endeksi Değerlendirmesi’nden paylaşıyoruz:





İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Aralık ayında gerilemeye devam etmiş ve yılın ikinci yarısını keskin bir düşüş ile kapatmıştır. Endeks bir önceki aya göre 3,62 puan gerileyerek 80,19 puan seviyesine inmiştir. İnşaat sektöründe yaşanan talep ve finansman sıkıntıları inşaat malzemeleri sanayisini etkilemeye devam etmektedir. İnşaat malzemeleri sanayisinde de yeni yıla girerken tedarik ve satış zincirlerinde sıkıntılar oluşmaya başlamıştır. Bunlara bağlı olarak güven ve beklentilerde zayıflama devam etmiştir.





Faaliyetlerde gerileme Aralık ayında da sürmüştür. İç satışlar, üretim ve cirolarda gerilemeler gerçekleşmiştir. İhracat artışı durağanlaşırken, ihracat fiyatları da düşmeye başlamıştır.





Güven Endeksi Aralık ayında gerilemeye devam etmiştir. İnşaat malzemeleri sanayisinde güven, iç pazarda yaşanan daralmaya daha duyarlı hale gelmiştir.





Beklentilerde de gerileme sürmüştür. Özellikle iç pazarda yaşanan sıkıntılar beklentileri etkilemektedir. Tahsilat ve ödeme alanlarında güven ve beklentiler bozulmaktadır.





Önümüzdeki aylara ilişkin güven ve beklentilerdeki gerileme inşaat malzemeleri sanayisinde küçülmenin süreceğini göstermektedir. İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi mevsimsel olarak yavaşladığı bir döneme girerken karşılaştığı keskin küçülme uyarı işareti vermektedir.



