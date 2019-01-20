Samanyolu Haber /Gündem / ABD Karadeniz’e destroyer çıkardı, Rus donanması takipte /20 Ocak 2019 13:39

ABD Karadeniz’e destroyer çıkardı, Rus donanması takipte

Rusya ile Ukrayna arasında 26 Kasım 2018’de yaşanan sıcak temasın ardından ABD Karadeniz’deki savaş gemilerinin yoğunluğunu artırmaya devam ediyor.

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ABD donanmasının en önemli vurucu güçlerinden biri olan güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook dün gece İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açıldı.

Donald Cook, ABD donanmasının Akdeniz’de bulunan altıncı filosunun bir parçası.

Sputnik’in aktardığına göre, Rusya Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi, Karadeniz Filosu gemilerinin Donald Cook destroyerini izlemeye başladığını bildirdi.

Rus gemileri 26 Kasım 2018’de hükümranlık hakkı üzerinde tartışma olan Kerç Boğazı’na ilerleyen Ukrayna gemilerini ateş açarak durdurduktan sonra bazı denizcileri tutuklamıştı.

Karadeniz’in Azak Denizi’ne bağlayan Kerç Boğazı, Rusya işgalindeki Ukrayna toprağı Kırım’ın çıkış kapısı.
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