'Süper Kanlı Ay' tutulması bu gece

Bu gece Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe dizilmesiyle tam Ay tutulması yaşanacak. 'Kanlı Ay' olarak bilinen bu yılın tek Ay tutulmasında Ay, Dünya'ya son derece yakın olacağından oldukça büyük gözükecek.





Euronews'te yer alan habere göre, tam Ay tutulması İstanbul'da 49 dakika, Ankara'da ise 29 dakika boyunca izlenebilecek.





Tam Ay tutulması, Kuzey ve Güney Amerika, Grönland, İzlanda, İrlanda, Büyük Britanya, Norveç, İsveç, Portekiz, Fransa ve İspanya'da tam yaşanacak. Avrupa'nın geri kalanı ve Afrika'da ise parçalı görülecek.





Ay, tutulma sırasında atmosfere giren Güneş ışınlarının yaşadığı değişim sebebiyle kırmızı gözükecek. Bu sebeple tam Ay tutulması "Kanlı Ay" olarak da adlandırılıyor.