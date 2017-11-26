İnşaat sektöründe ürküten tablo!

YÜZDE 22.3'Ü İNŞAATTAN







Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, Ocak 2013-Ekim 2017'yi kapsayan yaklaşık 5 yıllık dönemde 110 bin 613 inşaat şirketi kurulurken, 26 bin 143'ünün kapısına kilit vuruldu. Sadece bu yılın ilk 10 ayında sektörde 21 bin 926 şirket faaliyete başlarken, 4 bin 296 firma kapandı. Toptan ve perakende ticaretten sonra en fazla giriş çıkışın olduğu inşaat sektörü, ocak-ekim döneminde Türkiye'de kurulan şirketlerin yüzde 22.3'ünü, kapanan şirketlerin de yüzde 16.4'ünü oluşturdu.







