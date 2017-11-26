Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Türkiye'ye nasıl davranmanız gerektiğini öğreneceksiniz

Türkiye'nin henüz dünyanın en zengin ülkesi olmadığını ancak giderek güçlenen, çok önemli projeleri hayata geçiren bir ülke olduğunu savunan Çavuşoğlu, "Bugün biz güçlü olmasaydık, 15 senedir Türkiye'yi inşa etmeseydik, ekonomik krizler ve saire yıkılır giderdik. Yine küllerinden doğan bir millet olurduk ama tüm kazanımlar giderdi. Bugün biz güçlü olmasaydık Suriye diye bir ülke kalmazdı, oradaki ateş bizi de yakardı" diye konuştu.







Çavuşoğlu, Suriye meselesine çözüm bulmak için en büyük rolü Türkiye'nin oynadığını, Türkiye olmadan coğrafyada hiçbir şeyin dizayn edilemeyeceğini dosta düşmana gösterdiklerini iddia etti.





"TÜRKİYE'YE NASIL DAVRANMANIZ GEREKTİĞİNİ ÖĞRENECEKSİNİZ"





Sputnik'in haberine göre, Fransız ve Alman yetkililere kapalı kapılar arkasında "Nedir derdiniz?" diye sorduklarını ifade eden Çavuşoğlu, "AB bizim güç dengemiz üzerine kurulmuş, siz girdiğiniz zaman Almanya, Fransa dengesi bozulur" yanıtını aldıklarını söyledi.





Geçen günlerde ABD'de bir kongre üyesinin Washington Büyükelçisini arayarak, "Türkiye kim oluyor da Amerikan vatandaşlarına vize uyguluyor?" diye sorduğunu aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:





"Büyükelçime 'Sen ne dedin?' dedim, 'Senin bunu anlayabilmen için tarih okuman gerekir dedim' dedi. Türkiye ile ilişkilerinizin sağlıklı yürüyebilmesi için Türkiye'ye nasıl davranmanız gerektiğini öğreneceksiniz, eski alışkanlıklarınızı unutacaksınız."

