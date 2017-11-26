Samanyolu Haber /Gündem / 'Kahrolası Ashab-ı Uhdud' /26 Kasım 2017 11:28

'Kahrolası Ashab-ı Uhdud'

Gazeteci Erkam Tufan Aytav, 30 Dakika Programında Gazeteci-Yazar Emine Eroğlu ile Ege’nin soğuk sularında hicret yolunda şehit düşen Maden ailesini konuştu.

Eroğlu: Allah Maden Ailesi'ni cennetin sahili selametine çıkarmıştır...

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Hüseyin Maden ve eşi Nur Maden’in yaşadıklarını konu alan programda Emine Eroğlu, “Ciğerleri yakan, kavura; vicdanları kanatan bir hadise cereyan etti. Cenab-ı Hak tekrarından muhafaza buyursun. Hepimiz şuna inanıyoruz. Eşyanın bir mülk bir de meleküt, bir başka deyişiyle görünen-görünmeyen yüzleri var. Maden ailesine Cenab-ı Hakka yaşattığı şeyler mülk cihetinden yaşadıkları, biz bunu görüyoruz. Oysa Cenab-ı Hakkın onlara ne yaşattığını bilmiyoruz. Bir biz bu insanların şehit olduklarına inanıyoruz. Bu insanlar Allah ve Resulune hicret ettiler. Şehitler için öldü demeyin diyor Allah. Bir başka hayat başladı onlar için… Onların son mesajı da ‘ışıkları gördük’ diye yazılmış. Belki sahili selamete bir başka boyutta çıktılar.  Bunu bilmiyoruz. “ değerlendirmelerinde bulundu.

Hz. Yunus Aleyhisselamı dostluk yüzünü gösteren o denizin Maden ailesine de gösterdiğinin altını çizen Eroğlu,  “Aynı deniz Maden ailesini de cennetin kıyısına bırakmıştır.” dedi. Eroğlu, mülk yüzü kadar meleküt alemi vechesiyle de olaya bakılması gerektiğini hatırlattı.

Eroğlu, cahiliye dönemi adetlerinin ve Ashab-ı Uhdud adetlerinin diriltildiğini, bu yüzden zulmün çocuklara kadar ulaşmış hallerinin yaşandığını kaydetti.



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