Samanyolu Haber /Gündem / İnşaat sektörü tepetaklak /28 Kasım 2017 13:19

İnşaat sektörü tepetaklak

İnşaat istihdam endeksi, 2017 yılı 3. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7.9 oranında azaldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2017 yılının 3. çeyreğine ilişkin inşaat işgücü girdi endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi 2017 yılı 3. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7.9 oranında azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.2 oranında azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat sektöründe çalışılan saat endeksi 2017 yılı 3. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.8 oranında azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat sektöründe çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 oranında azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi 2017 yılı 3. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.1 oranında arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.7 oranında arttı.  
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