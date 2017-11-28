Kürt bölgesinde MİT'çilere yeni saldırı: İki kişi vuruldu

Dereluk ilçesinde 25 Kasım’da saat 17:00 sıralarında, 2 aracın içinde bulunan ve kimliği bilinmeyen 8 kişi, 2 kişinin içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenledi.



4 dakika süren saldırının sonucunda 27 yaşındaki Bilind Abdi (27) adlı Duhoklu öldürüldü. Aynı araçta bulunan Türk vatandaşı S.Y. ise yaralandı. Yaralı S.Y. silahlı grup tarafından götürüldü.

Rûdaw’a konuşan görgü tanıklarından ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, şunları söyledi:

“Gözümle gördüm. Sivil giyimli 8 kişi, başka bir aracın içindeki 2 kişiye silahlı saldırı düzenledi. Ardından 8 saldırgan araçlarından inerek 2 kişinin üzerine ateş etmeyi sürdürdüler. Saldırı sonucunda biri öldü, diğerini ise yaralandı. Saldırganlar yaralıyı kendileriyle götürdüler.”

Saldırının kalabalık içinde yapıldığını belirten görgü tanıdığı, “Saldırganlardan biri, ‘Korkmayın kimseye bir şey yapmayacağız. Bu kişiler MİT’ten, bu yüzden onları öldürdük’ dedi” ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin Rûdaw’a konuşan Amediye güvenliğinden bir kaynak, “Yaptığımız incelemelerde, saldırganlar Bergare’nin Gırgaşi köyüne doğru ateş açarak kaçtılar. Söz konusu bölge PKK kontrolündedir. Edindiğimiz bilgilere göre bu kişiler PKK mensubuydu” diye konuştu.

Aynı kaynak, “Olayın ardından PKK güçleriyle görüşmemizde, saldırıyı reddederek, saldırıyı üstlenmediler” dedi.

Yüzölçümü açısından Duhok’un en büyük ilçesi olan Amediye’ye bağlı yaklaşık 360 köy bulunuyor.

Kaynak, “Kaçırılan kişinin MİT ile bağlantısı olabilir. Ya da PKK’ya karşı da çalışmış olabilir. Bu nedenle de saldırganların PKK’ya bağlı olduğu konusunda şüpheye sahibiz” ifadelerini kullandı.

Olayda hayatını kaybeden Bilind Abdi’nin ağabeyi İzzet Abdi, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Kardeşim, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 18.Teşkilatı üyesiydi. Olay günü saat 15:00 sıralarında evden çıkarak, Kuzeyli genç ile Amediye’ye gideceğini söyledi. Ancak akşam cesedi eve getirildi.”

S.Y. hakkında İzzet Abdi, şu ifadeleri kullandı:

“Hakkarili olan genç yaklaşık 10 yıldır Duhok’ta yaşıyor. Karısı Amediye’nin Berwari bölgesinden olan S.Y.’yi eşi aracılığıyla tanışıyoruz.”

Kardeşinin öldürülmesine anlam veremediğini belirten, İzzet Abdi, “Kardeşimin neden öldürüldüğünü bilmiyoruz. Saldırının kardeşimin değil, S.Y.’yi hedef aldığını düşünüyoruz. Çünkü arkadaşını yaralı götürmüşler. Kardeşim ise arada kurban gitti” dedi.





Rudaw