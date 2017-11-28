Samanyolu Haber /Ekonomi / Diyanet: Bitcoin caiz değil /28 Kasım 2017 13:08

Diyanet: Bitcoin caiz değil

Diyanet İşleri Başkanlığı, sanal para birimleri Bitcoin ve Ethereum'un 'caiz olmadığını' açıkladı.

SHABER3.COM

Açıklamada sanal paraların alım satımını yapmanın 'şu aşamada dinen uygun olmadığı' ifade edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sanal para birimleriyle ilgili sorulan bir soruya şu yanıtı verdi:
"Para, devletçe bastırılan ve ülke içinde mübadele aracı olarak kullanılan, üzerinde rakamsal değeri yazılı, kağıt ya da metal nesnedir. Sanal para ise; arkasında herhangi merkezi finansal kurum bulunmaksızın kullanıcılar arasında doğrudan ticari alışverişe imkan tanıyan her kullanıcı için özel kriptolanmış/şifrelenmiş para birimidir. 
Bir para biriminin para hükmünde olabilmesi için ya değerini devlet otoritesinden almalı ya da altın gibi zati bir değere sahip olmalıdır. Sanal paralar her ne kadar bazı kesimler tarafından mübadele aracı olarak kullanılmakta ise de devletin sağladığı itibari değere ve güce sahip olmaması arkasında merkezi bir finansal kurumun bulunmayışı ve devlet teminatı altında olmaması sebebi ile para olarak değerlendirilemez. Ayrıca değer kazanıp kaybetme hususunda spekülasyona açık olmaları daha çok kara para aklama amacı gibi meşru olmayan iş ve işlemlerde kolaylıkla kullanılabilmesi ve devletin denetim ve gözetiminden uzak olması gibi sebeplerle sanal paraların alım satımını yapmak şu aşamada dinen uygun değildir. "

Türkiye'de de yaygınlaşan Bitcoin'in 1 adedi bugün itibariyle 9 bin 800 dolardan (36 bin 360 TL) işlem görüyor.

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