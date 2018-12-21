İnşaat maliyetleri bir yılda fırladı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi ekimde bir önceki aya göre yüzde 0.16 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37.52 yükseldi.







Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 0.4 düşüş, işçilik endeksinde yüzde 0.49 artış görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 46.56, işçilik endeksi yüzde 17.59 arttı.







Bina inşaatı maliyet endeksinde bir önceki aya göre yüzde 0.09, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36.71 artış yaşandı. Ekimde eylül ayına göre, malzeme endeksi yüzde 0.06 düştü, işçilik endeksi yüzde 0.51 artış kaydetti. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 45.69, işçilik endeksi yüzde 17.55 yükseldi.





Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0.98 azaldı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40.16 artış kaydetti. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1.42 düştü, işçilik endeksi yüzde 0.42 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 49.36, işçilik endeksi yüzde 17.74 arttı.