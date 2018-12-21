Samanyolu Haber /Dünya / Danimarka karşı cinsle tokalaşmayan Müslümanlara vatandaşlık yolunu kapattı /21 Aralık 2018 12:31

Danimarka karşı cinsle tokalaşmayan Müslümanlara vatandaşlık yolunu kapattı

Danimarka'da meclis, hükümet tarafından önerilen 'vatandaşlık için el sıkışma şartı tasarısı'nı onayladı.

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Danimarka, vatandaşlık almaya hak kazanan kişilerin, vatandaşlığa kabul töreninde el sıkışmasını zorunlu hale getiren tasarıyı onayladı. Karar, vatandaşlığa kabul töreninde vatandaşlık alan kişilerin Danimarkalı yetkililerle el sıkışmasını zorunlu kılıyor.

Kararın gerekçesi, 'vatandaşlık almaya hak kazanan kişilerin Danimarka hükümetine ve değerlerine duyduğu saygının göstergesi' olarak açıklandı.

Tokalaşma şartının getirilmesini, hükümet ortağı Muhafazakar Parti ile muhalefet partileri Sosyal Demokrat Parti ve yabancı karşıtı/popülist Danimarka Halk Partisi istemişti. Muhafazalar Parti ve Sosyal Demokrat Parti de bu kararı desteklemişti. 

Bazı siyasetçiler kararın gereksiz olduğunu savunurken, bazıları uygulamanın önemli olduğunu belirtti. 

Mecliste kabul edilen yeni tasarı 1 Ocak tarihi itibariyle geçerli olacak.

'MÜSLÜMANLARI HEDEF ALIYOR'

Ancak kararın kabul edilmesi Danimarka'da Müslümanlık tartışmalarının fitilini ateşledi.

Kararın Müslümanlar'ı hedef aldığı belirtildi. Çok sayıda yerel yönetici, meclisin kabul ettiği kararı uygulamayacaklarını söyledi.

Danimarka İçişleri Bakanı Inger Stojberg, el sıkışmanın vatandaşlık seromonisine geçişin doğal bir parçası olduğunu söyledi.

Stojberg ayrıca, halifelik ilan etmek isteyen Hizb ut-Tahrir isimli islami grubun takipçilerinin kendisine el sıkışma kuralı gelirse Danimarka vatandaşı olmayacaklarını söylediklerini belirtti ve 'Bu tam olarak istediğimiz şeydi' dedi. 

Ülkede ayrıca ağustos ayında kamusal alanda burka ve peçe yasağı düzenlemesi yürürlüğe girmiş ve bazı gruplardan tepki toplamıştı.
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