Samanyolu Haber /Gündem / Bakanın 'gerek yok' dediği sinyalizasyon sistemi bir faciayı önledi /21 Aralık 2018 12:41

Bakanın 'gerek yok' dediği sinyalizasyon sistemi bir faciayı önledi

Ankara-Eskişehir arasında sefer yapan yüksek hızlı trenin 18 Aralık Salı günü, Ankara-Konya hattındaki facianın benzerini yaşamaktan son anda kurtulduğu ortaya çıktı. Kılavuz tren ile yolcu trenin kafa kafaya çarpışması sinyalizasyon sisteminin devreye girmesi ile önlendi.

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Birgün gazetesinden Burcu Cansu'nun haberine göre, 4’ü YHT, 2’si konvansiyonel trenlerin kullandığı toplam 6 hattın bulunduğu Eskişehir’de yol kontrolü yapan kılavuz trenin makinisti dördüncü hatta bulunmasına karşın yanlışlıkla merkeze “Beşinci hattayım” bilgisini iletti. Merkezin ısrarlı sorularına karşın kılavuz trenin makinisti konvansiyonel tren hattında olduğunu iddia etti. Merkez, depoya gitmesi için dördüncü hattı kılavuzun kullanımına açarken Ankara’dan Eskişehir’e gelen yüksek hızlı tren de beşinci hatta girdi. Bu arada sinyalizasyonun bulunduğu hattın uyarı sistemi trenlerin kafa kafaya çarpışmasını son anda önledi.

Böylelikle Marşandiz İstasyonu’nda yaşanan ve 9 yurttaşın ölümü ile sonuçlanan faciadan sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın , “Demiryolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil” dediği sinyalizasyon yeni bir facianın önüne geçti.

“İzinsiz ve yoğun çalışma”

Eskişehir’de eşiğinden dönülen kazadan sonra Birgün’e bilgi veren demiryolcular, yüzlerce vatandaşın yolculuk yapıldığı demiryolu trafiğinin kontrolünün sinyalizasyon bulunsa bile çok dikkatli yapılması gereken, kusur kaldırmayan bir iş olduğunu belirtti. Kurumda personel eksikliği nedeniyle izinsiz ve yoğun bir çalışma temposunun sürdüğünü bildiren demiryolcular, “Kadrolaşma sonucu gelen likayatsız görevliler nedeniyle diğerlerinin yükü daha da artıyor. Her kaza sonrası birkaç görevli kurban edilerek kurum, üstündeki sorumluluktan kurtuluyor. Sorumluluk, yoğun bir tempo ile çalışan ve bu nedenle hata yapması kaçınılmaz hale gelen personelin üzerine yıkılıyor” dedi.

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