Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'nin yeni başbakan adayları arasında bakın kimler var /10 Haziran 2019 22:47

İngiltere'nin yeni başbakan adayları arasında bakın kimler var

İngiltere’de Başbakan Theresa May’in Brexit krizi nedeniyle partisinin liderliğinden istifa etmesinin ardından yeni başbakan adayları belli oldu.

SHABER3.COM

İngiltere’de Başbakan Theresa May’in Brexit krizi nedeniyle partisinin liderliğinden istifa etmesinin ardından yeni başbakan adayları belli oldu.

İngiltere’de Başbakan Theresa May’in 7 Haziran’da gelen istifasının ardından boşalan iktidardaki Muhafazakar Parti liderliği koltuğu için 10 adayın yarışacağı açıklandı.

Yeni lider adayları şöyle: Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İçişleri Bakanı Sajid Javid, Sağlık Bakanı Matt Hancock, Çevre Bakanı Michael Gove, Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart, Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Eski Çalışma Bakanı Esther McVey, Eski Brexit Bakanı Dominic Raab, Eski Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom, Eski Grup Başkanvekili Mark Harper.

Seçim süreci

Adaylar 13 Haziran’da partinin Avam Kamarası grubunda oylanacak. En az 17 milletvekilinin oyunu alanlar 17 Haziran’da ikinci turda yarışacak. Bu turda en az 33 milletvekilinin oyunu alanlar bir sonraki tura kalacak.

Avam Kamarasındaki parti grubu oylamaları, aday sayısı 2’ye düşene kadar devam edecek. Son 2 aday partinin yaklaşık 125 bin üyesinin posta yoluyla kullanacağı oylarla yapılacak seçime girecek.

22 Temmuz’da sona erecek oylamanın ardından, 23 Temmuz’da partinin yeni lideri ve ülkenin başbakanlık konutu "10 Numara"nın yeni sakini ilan edilecek.

May'in başbakanlığı sürüyor

Yeni lider seçimi devam ederken, May liderlik görevine vekalet edecek ve başbakanlığı sürdürecek.

Theresa May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesinin ardından parti içi muhalefetin baskısına dayanmayarak önceki hafta istifa edeceğini duyurmak zorunda kalmıştı. 

İngiltere’nin 2016’da yapılan referandumla aldığı AB’den ayrılma kararını 29 Mart’ta uygulamaya geçirmesi öngörülüyordu ancak parlamentonun Brexit anlaşmasını peş peşe yapılan oylamalarla reddetmesinin ardından Brexit 31 Ekim'e ertelenmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere'nin yeni başbakan adayları arasında bakın... Sonraki Haber >>

Belözoğlu'na İzlanda'da mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatıldı

Belözoğlu'na İzlanda'da mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatıldı

İmamoğlu: İsraf düzeni devam etsin istiyorlar, kul hakkının hesabını soracağız

İmamoğlu: İsraf düzeni devam etsin istiyorlar, kul hakkının hesabını soracağız

ABD'de bulunan 'Respect Graduate School' ilahiyat alanında artık Türkçe eğitim de veriyor

ABD'de bulunan 'Respect Graduate School' ilahiyat alanında artık Türkçe eğitim de veriyor

Eski AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyanın gündem oldu

Eski AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyanın gündem oldu

AKP’liler İYİ Parti çadırına saldırdı

AKP’liler İYİ Parti çadırına saldırdı

ABD-Rus donanmaları karşı karşıya geldi

ABD-Rus donanmaları karşı karşıya geldi

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

Boyundan büyük işe kalkıştı

Boyundan büyük işe kalkıştı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

Seçimin tarihini unuttu

Seçimin tarihini unuttu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:53:27