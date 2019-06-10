Samanyolu Haber /Dünya / New York'ta 11 Eylül'ü hatırlatan görüntü /10 Haziran 2019 22:37

New York'ta 11 Eylül'ü hatırlatan görüntü

ABD’nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bir helikopterin bir binaya çarptığı bildirildi.

SHABER3.COM

ABD’nin New York kentinde Manhattan bölgesinde bir helikopterin 7. Cadde’de bulunan bir binaya çarptığı bildirildi. Çarpmanın ardından binada yangın çıktığı belirtildi.

Helikopterin Times Meydanı yakınlarındaki bir binanın çatısına iniş yapmaya çalışırken çarptığı belirtiliyor. Olayda en az bir kişinin öldüğü kaydedildi.

CNBC’nin haberine göre New York valisi Andrew Cuomo, olayın helikopterin binanın tepesine acil ya da zorunlu iniş yapmaya çalışırken meydana geldiğini açıkladı.

Helikopterde kaç kişinin olduğunun henüz bilinmediğini kaydeden Cuomo, binada bulunanlardan yaralanan olmadığını söyledi.


New York Polis Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, bir helikopterin binaya "sert iniş" yaptığı ve ardından çıkan yangının söndürüldüğü belirtildi. Açıklamada olay yerinden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada polisin olay yerinde incelemesinin devam ettiği ve bölgeye acil yardım araçlarının sevk edildiği bildirildi.

54 katlı binada AXA Finans, BNP Paribas, Citibank ve uluslararası hukuk Firması Willkie Farr & Gallagher'ın merkez ofislerinin olduğu belirtildi. Binada çalışanların olayın ardından tahliye edildikleri kaydedildi.
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