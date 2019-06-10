Samanyolu Haber /Gündem / Uğur Dündar moderatörlük yapmama sebebini açıkladı /10 Haziran 2019 22:58

Uğur Dündar moderatörlük yapmama sebebini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında pazar günü gerçekleştirilecek ortak naklen yayın programının moderatörlüğünü yapmayacağını ifade eden gazeteci Uğur Dündar'dan yeni bir açıklama geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında pazar günü gerçekleştirilecek ortak naklen yayın programının moderatörlüğünü yapmayacağını ifade eden gazeteci Uğur Dündar'dan yeni bir açıklama geldi. Dündar, "Mesele Uğur Dindar'ın bu teklifi reddettiği değil. Uğur Dündar'ın bu teklifi kabul etmemesi için her türlü linç girişimi başlatıldı. Mesele budur" ifadelerini kullandı.

"Daha teklif aşamasında toplumda korkunç boyutta kutuplaşma oldu"

Gazeteci Uğur Dündar, CNN Türk'te yayınlanan 'Tarafsız Bölge' programına telefonla katıldı. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında pazar günü gerçekleştirilecek ortak naklen yayın programının moderatörlüğünü neden kabul etmediğini açıklayan Dündar, "Bir vazgeçme söz konusu değil. Daha teklif aşamasında toplumda korkunç boyutta kutuplaşma oldu. Linç girişimi, manipülasyon başladı. Benim gibi deneyimli birinin bunu fark etmemesi imkansız. Bana düşen bu kutuplaşmayı göstermektir. Toplulumuz şimdiye kadar hiç hissetmediğimiz kadar kutuplaşmış durumda. Bu gidişle farklı görüştekilerin bir arada yaşaması imkansız hale gelecek. Bizim bu sorunu bir an önce halletmemiz gerekiyor" dedi.

"Kabul etmemem için her türlü linç girişimi başlatıldı"

'Kutuplaşmaya' vurgu yapan Dündar, "Bugün İsmail Küçükkaya'nın isminin açıklanmasından sonra sosyal medyada linç girişimi başlatıldı. İnsanın psikolojisinin etkilenmemesi mümkün değil. Küçükkaya ne İsa'ya ne de Musa'ya yaranacak. O gece kim bilir nasıl bir algı operasyonu başlatılacak. Bizim bu linç girişimini geride bırakmak için üzerimize düşeni yapması gerekir. Mesele Uğur Dindar'ın bu teklifi reddettiği değil. Uğur Dündar'ın bu teklifi kabul etmemesi için her türlü linç girişimi başlatıldı. Mesele budur" dedi.
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