'İngiltere'de siyahlar, Asyalılar ve etnik azınlıkların maaşı, beyazlarınkinden yüzde 10 daha az'

BBC Türkçe'nin verdiği haberde, araştırmaya göre beyazlar, kendileriyle aynı işleri yapan diğer çalışanlardan yıllık olarak toplam 3 milyar 200 milyon sterlin daha fazla kazanıyor.

İnglitere'de siyah, Hintli, Pakistanlı, Bangladeşli ve diğer etnik gruplardan 1,9 milyon çalışan bulunuyor.





Resolution Foundation adlı kuruluşun farklı iş dallarına ve niteliklere göre yaptığı araştırmaya göre, aynı işi yapan üniversite mezunu bir siyah ile beyaz arasında saatlik ücret farkı 3,90 sterline kadar çıkabiliyor. Bu maaşlarda yüzde 17'lik bir fark olduğu anlamına geliyor. Araştırmaya göre Pakistan ve Bangladeşli üniversite mezunlarına yüzde 12, yani saatte 2,67 sterlin daha az ödeme yapılıyor.





Kadın üniversite mezunu çalışanlar arasında ise en az kazananların siyahlar olduğu ortaya çıktı. Aynı pozisyonda çalışan siyah kadınlar beyazlardan yüzde 9 yani saatte 1,62 sterlin daha az kazanıyor.





ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMAYANLAR ARASINDA FARK DAHA AZ





Genele bakıldığında ise üniversite mezunu olmayan çalışanlar arasında maaş farklarının daha az olduğu görüldü.



