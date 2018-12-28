Sayıştay’dan Halkbank’a Hakan Atilla uyarısı: Yaptırım tehlikesi var









İran ambargosunu deldiği gerekçesiyle hapis cezası alan ve yargılaması temyiz aşamasında olan Hakan Atilla nedeniyle bankanın risk altında olduğu uyarısı yapıldı. Temyiz aşamasında olsa da davanın büyük öneme sahip olduğu ve yaptırım tehlikesinin sürdüğü değerlendirmesi yapılan tespitlerin ardından banka yönetimine, “Davanın temyiz sürecinin yakından takip edilmesi, ABD’li kurumların belge taleplerinin cevaplandırılması, banka ve ülke aleyhine bir sonuç çıkmaması için devlet kurumları ile birlikte koordinasyon içinde azami çabanın gösterilmesi” önerisinde bulunuldu.









Çeşitli firmalara yüksek tutarda kredi kullandırıldığı ve bunların geri alınamadığı belirtilen raporda şu tespitlere yer verildi:





“Banka’nın bir önceki yıl sonu itibariyle 5 milyar 140 milyon TL olan takipteki krediler tutarı 2017 yılsonunda yüzde 18,8 oranında 967 milyon TL tutarında artışla 6 milyar 107 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı dönem içinde takibe intikal eden 1 milyar 641 milyon TL’lik alacağın 225 milyon TL’si kurumsal kredilerden, 395 milyon TL’si ticari kredilerden, 776 milyon TL’si KOBİ kredilerinden, 245 milyon TL’si ise bireysel kredilerden oluşmaktadır.”





FAİZ GELİRİ 23 MİLYON TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık eleştirdiği ve “boyun eğmeyeceğiz” dediği “faiz lobisi”ne yönelik tespitler de dikkati çekti.





Halk Bankası’nın 2017 yılında sadece faizlerden 23 milyon TL gelir elde ettiği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Devletin bankaları da bu işin içinde” şeklinde işaret ettiği bankanın bir yıllık faiz gideri 15 milyon TL oldu. Halk Bankası, bir yılda faizden net 8 milyar TL gelir elde etti.