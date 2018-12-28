Samanyolu Haber /Gündem / TRT’de ‘ticari sır’ denilen ‘peşkeş’ raporlarda /28 Aralık 2018 19:13

TRT’de ‘ticari sır’ denilen ‘peşkeş’ raporlarda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın ‘ticari sır’ diye açıklamaktan kaçındığı TRT’nin dış programlar için yaptığı astronomik harcamalar Sayıştay raporlarında. Kurum dışından alınan program ve haberler için geçen yıl 882 milyon 135 bin lira ödendi. Kiralanan program giderleri yüzde 152.9 arttı

SHABER3.COM

TRT’nin, sahip olduğu teknik olanaklara ve binlerce çalışanına rağmen yandaş yapım şirketlerine yaptırdığı ve kiraladığı programlar için yüzlerce milyon lira ödediği Sayıştay raporuyla da kanıtlandı. Kurum dışına yaptırılan programlar ve temin edilen haberler için geçen yıl 882 milyon 135 bin lira ödeyen TRT, kiraladıkları için ise 14 milyon 607 bin lirayı yandaş yapım şirketlerine aktardı.

Kuruluş yasası gereği uyması gereken kuralları gözardı ederek kamu yayıncılığı yapmak yerine “iktidarın sesi” olan TRT, taraflı yayınlarının yanısıra “ticarı sır” diye gizlenmeye çalışan harcamalarıyla da tartışma konusu olurken, Sayıştay’ın denetim raporu kurum kaynaklarının nasıl heba edildiğini ortaya koydu.
 
Sayıştay’ın 2017 Yılı Denetim Raporu, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’ın soru önergesi ne karşılık Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın “Ticari sır” diye açıklamaktan kaçındığı TRT’nin dışarıya yaptırdığı programlar için yaptığı astronomik harcamaları günyüzüne çıkardı.

KURUM DIŞI YAYINLARA YÜZLERCE MİLYON LİRA
Kurumun hizmet alımları önceki dönemine göre yüzde 9.5 oranında artarak 1 milyar 47 milyon 373 bin lira olarak gerçekleşti. Hizmet alımlarının yüzde 84.2’sini yurtiçi ve yurtdışından alınan haber, program ve yapım giderleri oluşturdu. 2017 yılında kurum dışında yaptırılan programlara yüzde 6.2’lik artışla 383 milyon 510 bin TL ödenirken haberler için de 445 milyon 75 bin lira TL ödeme yapıldı. Bu arada “Hizmetinden yararlandırılan kurum dışı şahıslara ödemeler” adı altında 53 milyon 550 bin lira aktarıldı. Kurum dışından kiralanan program giderleri de yüzde 152,9 oranında artışla 2017 yılında 14 milyon 607 bin 327 TL oldu.

TEFTİŞ RAPORU ANIMSATILDI
Sayıştay raporunda, kurumun dış ve iç yapım süreleri incelendiğinde iç yapım yayın sürelerinde geçmiş yıllara göre “nispi artışlar” sağlandığının gözlendiği ancak mevcut potansiyelin daha etkin kullanımına yönelik çalışmaların sürdürülmesinde yarar görüldüğü belirtildi. Teftiş Kurulu’nun 8 Eylül 2017 tarihli raporunda da “Kurumda bilgi birikimi ve iş deneyimine sahip önemli sayıda yapımcı bulunduğu, bunun yanı sıra zengin bir yayın arşivinin ve prodüksiyon kaynaklarının olduğu,dolayısıyla yayıncı birimlerin talep etmesi halinde, İç Yapımlar Koordinatörlüğünün daha fazla sayıda iç yapım gerçekleştirme potansiyelinin bulunduğunun” vurgulandığı anımsatıldı.

AYNI UNVANI TAŞIYAN PERSONELE FARKLI ÜCRET
Sayıştaş Raporu’nda kurumun aynı unvanda işe aldığı sözleşmeli personele farklı ücret ödediğine di dikkat çekilerek, “Ücret farkının nereden kaynaklandığı hususu atama kararından ve personel ile imzalanan standart sözleşmeden anlaşılamamaktadır. Diğer yandan bir kısım sözleşmeli personelin ücretlerinde yıl içinde önemli artışlar yapılırken, bazen de bir kısım personelin ücretinin düşürüldüğü görülmektedir” tespiti yapıldı. Raporda, uygulamada aynı veya benzer unvanlı olup sözleşmeli pozisyonlarda çalışan personel ile kadrolu personel arasında da önemli ücret farklılıklarının oluştuğuna işaret edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TRT’de ‘ticari sır’ denilen ‘peşkeş’ raporlarda Sonraki Haber >>

'AKP oy kaybeder mi?' sorusunu duyan kameradan kaçtı

'AKP oy kaybeder mi?' sorusunu duyan kameradan kaçtı

Trump özel kuvvetler askerlerinin yüzünü deşifre etti

Trump özel kuvvetler askerlerinin yüzünü deşifre etti

Bina yıkılmasını izleyenlerin üzerine düştü

Bina yıkılmasını izleyenlerin üzerine düştü

Hastanenin güvenlik görevlileri bir vatandaşı dövdü

Hastanenin güvenlik görevlileri bir vatandaşı dövdü

İşte İslam dünyasının problemi

İşte İslam dünyasının problemi

Yaşlı adamın kafasına tabela düştü

Yaşlı adamın kafasına tabela düştü

Araç kullanmayı öğrenen gencin zor anları

Araç kullanmayı öğrenen gencin zor anları

Vatandaş: Vallahi Ak Parti pis desem cezaevine girerim, iyi herşey iyidir, süperdir

Vatandaş: Vallahi Ak Parti pis desem cezaevine girerim, iyi herşey iyidir, süperdir

Osmanlı Ocakları: %52 dişlerini sıkarak bekliyor

Osmanlı Ocakları: %52 dişlerini sıkarak bekliyor

Bir KHK' lının dramı mecliste

Bir KHK' lının dramı mecliste
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:40:14