İngiltere vizesini yenileyemeyen Abramoviç İsrail vatandaşı oldu

İngiliz klübü Chelsea’nin patronu Rus milyarder Roman Abramoviç, İngiltere ve Rusya arasındaki diplomatik kriz sonrası vize yenileme sürecinde karşılaştığı zorluklar sonrası İsrail’den vatandaşlık aldı.







EN ZENGİN İSRAİL VATANDAŞI

İngiltere’nin en zenginlerinden sayılan Rus iş adamı geçen ay biten İngiltere vizesini yenileyemeyince pazartesi günü gittiği İsrail’de hemen vatandaşlık aldı. Yahudi asıllı olan Rus milyarder, İsrail’in tüm Yahudilere uyguladığı İsrail’e taşınmak isteyenlere verdiği jet vatandaşlık hakkından yararlandı.





İsrail vatandaşları kısa süreli girişler için İngiltere’ye vizesiz seyahat edebiliyor, ancak çalışmak için vize alması gerekiyor.





Abramoviç vatandaşlık alması sonrası İsrail’in de en zengini oldu.





DİPLOMATİK KRİZ

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının ağır bir kimyasalla zehirlenmesi sonucu gerilen İngiltere-Rusya ilişkileri diplomatik krize dönüşmüştü.





Ülkeden 23 Rus diplomatı ihraç eden İngiltere, Rus iş adamlarının varlıklarını da yakından incelemeye almıştı.





Vize işlerinden sorumlu İçişleri Bakanlığı’nın Abramoviç’ten vize yenileme sürecinde finansal durumu ile ilgili ek belgeler talep ettiği Abramoviç’in ise bu belgeleri paylaşmak istemediği öne sürüldü.