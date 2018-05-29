Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere vizesini yenileyemeyen Abramoviç İsrail vatandaşı oldu /29 Mayıs 2018 13:49

İngiltere vizesini yenileyemeyen Abramoviç İsrail vatandaşı oldu

İngiltere vizesini yenileyemeyen Abramoviç, İsrail vatandaşı oldu, Tel Aviv’e taşınma kararı aldı.

SHABER3.COM

 İngiliz klübü Chelsea’nin patronu Rus milyarder Roman Abramoviç, İngiltere ve Rusya arasındaki diplomatik kriz sonrası vize yenileme sürecinde karşılaştığı zorluklar sonrası İsrail’den vatandaşlık aldı.

EN ZENGİN İSRAİL VATANDAŞI
İngiltere’nin en zenginlerinden sayılan Rus iş adamı geçen ay biten İngiltere vizesini yenileyemeyince pazartesi günü gittiği İsrail’de hemen vatandaşlık aldı. Yahudi asıllı olan Rus milyarder, İsrail’in tüm Yahudilere uyguladığı İsrail’e taşınmak isteyenlere verdiği jet vatandaşlık hakkından yararlandı.

İsrail vatandaşları kısa süreli girişler için İngiltere’ye vizesiz seyahat edebiliyor, ancak çalışmak için vize alması gerekiyor.

Abramoviç vatandaşlık alması sonrası İsrail’in de en zengini oldu.

DİPLOMATİK KRİZ
Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının ağır bir kimyasalla zehirlenmesi sonucu gerilen İngiltere-Rusya ilişkileri diplomatik krize dönüşmüştü.

Ülkeden 23 Rus diplomatı ihraç eden İngiltere, Rus iş adamlarının varlıklarını da yakından incelemeye almıştı.

Vize işlerinden sorumlu İçişleri Bakanlığı’nın Abramoviç’ten vize yenileme sürecinde finansal durumu ile ilgili ek belgeler talep ettiği Abramoviç’in ise bu belgeleri paylaşmak istemediği öne sürüldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere vizesini yenileyemeyen Abramoviç İsrail vatandaşı... Sonraki Haber >>

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...

Bomba şakası faciayla sonuçlanıyordu....

Bomba şakası faciayla sonuçlanıyordu....

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Kime Oy Verilir? Kime Verilmez?

Kime Oy Verilir? Kime Verilmez?

İzmir'de AKP ve MHP'li grup, CHP'lilerin mitinginden çıkanlara saldırdı

İzmir'de AKP ve MHP'li grup, CHP'lilerin mitinginden çıkanlara saldırdı

2014'te yaklaşan hukuksuz operasyonu böyle anlatmış

2014'te yaklaşan hukuksuz operasyonu böyle anlatmış

Şimdinin AKP'lilerin unutmak istedikleri sözler

Şimdinin AKP'lilerin unutmak istedikleri sözler

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:20:58