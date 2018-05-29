Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü anketçiye göre Seçmen konuşmuyor, belli ki bir dip dalga var /29 Mayıs 2018 13:45

Ünlü anketçiye göre Seçmen konuşmuyor, belli ki bir dip dalga var

Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici, seçmenlerin 24 Haziran'daki seçime sayılı günler kala anketlere yanıt verme oranlarının çok düştüğünü dile getirdi. Gezici, "Seçmen konuşmuyor, 18 anket için 40 kapıya giderdik, şimdi 120 kapıya gidiyoruz" dedi. Anket şirketinin sahibine göre 'bir dip dalgası geliyor.'

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşesinde Gezici Araştırma’nın sahibi Murat Gezici ile yaptığı konuşmayı yazdı. Buna göre Gezici, vatandaşların anketleri yanıtlamamasından yakındı ve şunları söyledi: 

“Her anketörümüz 18 anket formu doldurtmak zorundadır. Bunun için de ortalama 40-45 kapı çalarız. Sandık bölgelerini belirler ve anketörlerimizi o bölgelere yollarız. Onlar da kapı çalar ve anket yapmak istediklerini söylerler. Genelde 18 anket için 40 civarında kapıya gideriz, 18’inden yanıt alırız.”

Durumun giderek farklılaşmaya başladığını belirten Murat Gezici ankete yanıt verme konusundaki son istatistiklerini de şu şekilde açıkladı: 


“Geçen seçimde 40-45 kapıdan 18 anket almaya alışmış anketörlerimiz, 70-80 kapı çalmak zorunda kalmışlardı. Bu seçimde durum iyice garip bir hal aldı. Şu anda 120 kapıdan ancak 18 anket doldurtabiliyoruz. Vatandaş konuşmuyor, fikrini söylemekten kaçınıyor veya çekiniyor. Kapılar anketörlerin yüzüne kapanıyor.”
Bunun sebebinin korku değil güvensiz olan seçmenin verisini kimseyle paylaşmak istememesi olduğunu belirten Murat Gezici, “Belli ki bir dip dalga var. Nereye doğru yönlenir bilmiyorum. Ama benzerlerini bir kez 1980’lerde, bir kez de 2000’lerde gördüğümüz bir dip dalga var. 24 Haziran gecesi göreceğiz” diye konuştu. 
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