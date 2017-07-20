Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere, Türkiye'ye yönelik 'kabin yasağını' kaldırıyor /20 Temmuz 2017 10:53

İngiltere, Türkiye'ye yönelik 'kabin yasağını' kaldırıyor

İngiltere, Türkiye'den bu ülkeye yapılan uçuşlarda kabin içinde uygulanan elektronik cihaz yasağının kaldırılacağını Türk makamlarına bildirdi.

İngiltere, Türkiye'ye yönelik 'kabin yasağını' kaldırıyor


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İngiltere'nin Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak yasağın kaldırılmakta olduğunu söyledi.

Görüşmelerde Duncan ve Johnson'ın, Çavuşoğlu'na İngiliz makamlarının yaptığı değerlendirmenin ardından bu yönde bir karar aldıklarını aktardığı öğrenildi.

ABD, aralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'nın da bulunduğu 8 ülkedeki 10 havalimanından, İngiltere ise Türkiye dahil 6 ülkeden gelen doğrudan uçuşlarda kabin içine diz üstü ve tablet bilgisayarla normalden büyük cep telefonlarının alınmasının yasaklandığını açıklamıştı.

ABD'nin mart ayından bu yana Türkiye'den icra edilen uçuşlarda başlattığı kabinde elektronik eşya yasağı uygulaması, 5 Temmuz'da Türk Hava Yolları'nın (THY) Atatürk Havalimanı'ndan New York'a yaptığı tarifeli seferle kaldırılmıştı.?
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