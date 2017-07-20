CHP'li Tanal, dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi: Hiç kimseden korkum yok

Tanal hakkında gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandığı MİT TIR'ları davasının duruşmasına katılmak istemesinin ardından 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Aykırılık' gerekçesiyle fezleke düzenlendi. Fezleke, 17 Temmuz'da TBMM'ye geldi. Tanal, hakkında düzenlenen fezleke sonrası aynı gün TBMM Başkanlığı'na dokunulmazlığının kaldırılması için dilekçe verdi.

Tanal, "Hiçbir şeyden hiç kimseden korkum yok. Ben hala bu ülkede vicdanlı hakimlerin, doğru karar veren, hukuka uyan yargıçların ve yargılamaların olacağına inanmak istiyorum. Göreceksiniz hepsinden alnımın akıyla çıkacağım. Dokunulmazlığımın kaldırılmasını ve adil yargılanmayı istiyorum" dedi.