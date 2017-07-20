Erdoğan takas önerdi

Alman basını: Erdoğan, Deniz Yücel için takas önerdi





Alman 'Bild' gazetesi, Alman diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberde, "Türk hükümetinin tutuklu Almanları rehine olarak kullandığı kanaatinin Berlin'de hakim olduğunu" bildirdi.







Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndaki adının açıklanmasını istemeyen kaynaklara atfen yayınlanan haberde 'Ankara yönetiminin bu şekilde, 2016'daki darbe girişiminden sonra Almanya'ya iltica eden Türk vatandaşlarının iadesini sağlamaya çalıştığı' öne sürüldü.





'ÜSTÜ KAPALI OLARAK TAKAS ÖNERDİ'





Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, "Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Almanya hükümetine birkaç hafta önce üstü kapalı olarak Alman muhabir Deniz Yücel'in serbest bırakılması karşılığında Türkiye'den kaçan iki generalin iade edilmesini önerdiği" belirtilerek, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın böyle bir pazarlığın söz konusu olamayacağı yanıtını verdiği aktarıldı.





Son olarak "Alman insan hakları aktivisti Peter Steudtner ile birlikte beş aktivistin daha Büyükada'daki bir toplantı sırasında gözaltına alınıp tutuklanması" ikili ilişkilerdeki gerginliği daha da artırmıştı.





Yetkili mahkeme, "üyesi olmamakla birlikte bir terör örgütünü destekledikleri" gerekçesiyle Steudtner ile aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser'in de bulunduğu beş kişi hakkında tutuklama kararı almıştı. Tutuklamalar nedeniyle Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Türkiye'nin Berlin büyükelçisine protesto notası verildi.





SİYASETÇİLERDEN ELEŞTİRİ





Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz Türk hükümetinin şantaja teşebbüs edebileceği uyarısında bulundu. SPD Genel Başkanı aynı gazeteye yaptığı açıklamada 'Türkiye'deki Alman vatandaşları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikasına rehin düşme tehlikesi bulunduğunu' söyledi. Schulz, Merkel hükümetinin bu durumu hafife alamayacağını da söylerine ekledi.





Alman Yeşiller Partisi eş başkanı Cem Özdemir de 'Bild' gazetesine bir demeç vererek, 'Erdoğan'ın keyfi kararlarının hesaba dayalı olduğunu tahmin ettiğini' söyledi.





Özdemir de 'Deniz Yücel ve Peter Steudtner'in siyasi rehine olarak kullanılmak istendiklerini' dile getirdi. Alman Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Alman vatandaşlarının rehinecisi' olduğunu öne sürdü. Dağdelen, "Bu nedenle Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye gidecek olan Alman turistleri acilen uyarmalıdır. Bunun yapılmaması sorumsuzluk olur", dedi.