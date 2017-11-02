Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere Savunma Bakanı istifa etti! /02 Kasım 2017 11:57

İngiltere Savunma Bakanı istifa etti!

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, hakkında çıkan "uygunsuz davranış" iddialarının ardından görevinden istifa etti.

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İstifasına ilişkin açıklamasında, "geçmişteki bazı davranışlarının bulunduğu makama uygun olmadığını" belirten Fallon, Parlamento'nun konuyu ciddiye alarak "doğru hareket ettiğini" vurguladı ve şöyle dedi:

"Benim geçmişteki davranışlarım ve bazı milletvekilleri hakkında bazı  iddialar son günlerde gün yüzüne çıktı. Bu  iddiaların birçoğu doğru olmasa da, temsil etmekten onur duyduğum Silahlı Kuvvetler'in gerektirdiği yüksek standartların altında kaldığımı kabul ediyorum."

Fallon'un 2002 yılındaki bir yemek sırasında gazeteci Julia Hartley-Brewer'nin dizine elini koyması üzerine bu gazetecinin kendisini uyardığını sözcüsü aracılığıyla kabul etmiş ve bu olay sırasında gazeteciden özür dilediğini de belirtmişti.
İddiaların ortaya çıkmasından sonra Julia Hartley-Brewer de yaşanan olayı anlatırken, "Kendisine dokunması halinde yüzüne yumruk atacağımı, son derece sakin ve nazik bir şekilde söyledim" demişti.
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