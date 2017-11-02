Erdoğan: Tehdit edildiyse pekala beni arayabilirdi

Tayyip Erdoğan defalarca 'gereği yapılır, istifa etmezlerse olacakları görürler' vb açıklamalarında bulunmasına rağmen Balıkesir Belediye başkanının 'evime kadar tehdit edildim' şeklindeki beyanlarını 'hiç ilgisi yokmuşçasına' yorumladı.





Erdoğan şunları dedi:

''Sayın başkanın (istifa eden Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur) tehdit edildiğine yönelik bize ulaşan herhangi bir bilgi yok. Ben o açıklamasından dolayı üzgünüm. Kendisi, siyasette bunca zaman tecrübesi olan, belediye başkanlığı yapan biri olarak, o türden bir tehdit varsa nereyi ya da hangi mercileri araması gerektiğini gayet iyi bilir. Bir tehdit varsa ilgili mercileri, gerekirse bizi pekâlâ arayabilirdi. Araması halinde de pekâlâ olayın üzerine gidilirdi. Biz de ima edildiği türden bir tehdit durumunda herhalde kendisini yalnız bırakacak değiliz. Bırakın Edip Bey'i, kim olursa olsun, birine o tür bir tehdit durumunda gerekli müdahale tabii ki yapılır''



