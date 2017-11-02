Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Tehdit edildiyse pekala beni arayabilirdi /02 Kasım 2017 11:31

Erdoğan: Tehdit edildiyse pekala beni arayabilirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Aileme kadar varan tehditler var" diyerek görevinden istifa eden Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur için "Ben o açıklamasından dolayı üzgünüm. Bir tehdit varsa ilgili mercileri, gerekirse bizi pekala arayabilirdi" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Tayyip Erdoğan defalarca 'gereği yapılır, istifa etmezlerse olacakları görürler' vb açıklamalarında bulunmasına rağmen Balıkesir Belediye başkanının 'evime kadar tehdit edildim' şeklindeki beyanlarını 'hiç ilgisi yokmuşçasına' yorumladı.

Erdoğan şunları dedi:
''Sayın başkanın (istifa eden Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur) tehdit edildiğine yönelik bize ulaşan herhangi bir bilgi yok. Ben o açıklamasından dolayı üzgünüm. Kendisi, siyasette bunca zaman tecrübesi olan, belediye başkanlığı yapan biri olarak, o türden bir tehdit varsa nereyi ya da hangi mercileri araması gerektiğini gayet iyi bilir. Bir tehdit varsa ilgili mercileri, gerekirse bizi pekâlâ arayabilirdi. Araması halinde de pekâlâ olayın üzerine gidilirdi. Biz de ima edildiği türden bir tehdit durumunda herhalde kendisini yalnız bırakacak değiliz. Bırakın Edip Bey'i, kim olursa olsun, birine o tür bir tehdit durumunda gerekli müdahale tabii ki yapılır''

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan: Tehdit edildiyse pekala beni arayabilirdi Sonraki Haber >>

%90 engelli Cüneyt Arat’tan mektup var

%90 engelli Cüneyt Arat’tan mektup var

Ne güzel şey bu hicret!

Ne güzel şey bu hicret!

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İslam Dünyası Büyük Ayıbıyla Yüzleşebilecek mi?

İslam Dünyası Büyük Ayıbıyla Yüzleşebilecek mi?

Asıl mesele Izdırabın hissedilmesi

Asıl mesele Izdırabın hissedilmesi

Yazık edilen bir çocuk daha...

Yazık edilen bir çocuk daha...

3 dakikada İTİRAF...

3 dakikada İTİRAF...

'İçerideki mazlumlar ve cebri muhacirler'

'İçerideki mazlumlar ve cebri muhacirler'

668 bebeğin hapiste olmasıyla ilgili Amerikalılar ne dedi?

668 bebeğin hapiste olmasıyla ilgili Amerikalılar ne dedi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:51:14