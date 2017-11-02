Samanyolu Haber /Gündem / Diktatöre diktatör denir mi? /02 Kasım 2017 12:06

Diktatöre diktatör denir mi?

Diktatörlüklerde , liderlere “diktatör” denilebilir mi? Yada kendine diktatör denilen lider ne yapar?

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Cumhuriyet Yazarı Özgür Mumcu Dünyada kendisine diktatör dendiği için kimler dava açmış bakalım…demiş ve dava açanları sıralamış 
İşte Cumhuriyette yayınlanan Mumcu'nun yazından ilgili bölüm 

“Şayet diktatör olsaydı, ona diktatör diyemezdiniz” mantıklı bir tespit. Peki, bu tespiti yaptıktan sonra diktatör diyen hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaretten suç duyurusunda bulunmak çelişkili değil mi? Neticede suç duyurusunun hedefi muhatabının diktatör demesini cezalandırmak, bir daha aynı ifadeyi kullanmasını engelleyerek buna niyet edenlere gözdağı vermek.

Bu durumda “şayet diktatör olsaydı, ona diktatör diyemezdiniz” cümlesi tamamen anlamsızlaşmakla kalmıyor aynı zamanda ister istemez dolaylı olarak sayın Cumhurbaşkanı’nı diktatör olmakla itham etmiyor mu?


Dünyada kendine diktatör dendiği için son senelerde kimler dava açmış bakalım.

Nijer Devlet Başkanı Mainassara.

Zimbabve Başkanı Mugabe.

Angola Başkanı Eduardo dos Santos.

Çad Başkanı İdris Déby.

Gabon Başkanı Ali Bongo.

Ekvador Başkanı Rafael Correa.

Beyaz Rusya Başkanı Aleksandr Lukaşenko

(…) dikkat çeken mesele, diktatör diyene dava açanların demokrasileriyle meşhur devletlerin başkanları olmamaları. Ayrıca bu devletlerin hepsinin başkanlık rejimiyle yönetildiğinin de altını çizmeli.
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