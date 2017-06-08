İngiltere sandık başında

Bugün sandık başına giden İngiltere'de iki ana parti olan Muhafazakârlar ve İşçi Partisi arasında çekişme bekleniyor. Parlamentoya girmesi öngörülen diğer partiler ise İskoç Ulusal Partisi, Liberal Demokratlar ve Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP).

Ülkede 65 milyonluk nüfusun yaklaşık 46 milyonu oy kullanabiliyor. TSİ sabah 09.00'da açılan sandıklar gece yarısı kapanacak. Seçme ve seçilme yaşının 18 olduğu ülkede oy vermek zorunlu değil.





Parlamenter monarşi ile yönetilen ülkede iki kamara bulunuyor. Bugünkü seçimlerle meclisin alt kamarası olan 650 sandalyeli Avam Kamarası'na girecek milletvekilleri belirleniyor.





Kim önde?





Reuters haber ajansının dayandırdığı anketlere göre, Başbakan Theresa May liderliğindeki Muhafazakâr Parti'nin tek başına hükümet kurmak için gerekli sandalye sayısının üzerinde oy alması bekleniyor. May'in Nisan ayında erken seçim kararı almasının nedenlerinden birisi olarak anketlerde önde gitmesi gösteriliyor.





Ancak anket şirketlerinin birçoğu seçimi May'in kazanacağı sonucuna ulaşsa da, ne kadar bir farkla kazanacağı konusunda bir görüş birliği bulunmuyor. Ayrıca Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi de gene aynı anketlere göre son haftalarda aradaki farkı kapamış durumda. Kantar şirketinin seçimlerden bir gün gün önce yayınlanan kamuoyu anketine göre İşçi Partisi farkı 5 puana düşürdü.





Muhafazakâr Parti'ye olan desteğin yüzde 43 olduğunu belirten anket, İşçi Partisi'ne verilen desteği bir hafta önce yapılan ankete göre 5 puan yükselterek yüzde 38 olarak verdi. Ankette 30 yaş altındaki ve orta yaşın sonlarındaki seçmenlerde Muhafazakârlar'dan İşçi Partisi'ne doğru bir destek kayması olduğu belirtildi.





Ne var ki, 2015 yılındaki genel seçimlerde anket şirketlerinin neredeyse tamamı sonuçları yanlış tahmin etmişti. O seçimlerde İşçi Partisi'nin kazanacağını öngören kamuoyu yoklamaları yanılmış, Muhafazakârlar salt çoğunluğu elde edecek şekilde seçimleri kazanmıştı.





Dolayısıyla bu seneki seçimlerde farklı örneklemler uygulayan anket şirketlerinin sonuçları ne derece doğru tahmin edeceğine şüpheyle yaklaşılıyor.



