Samanyolu Haber /Dünya / FBI eski Başkanı Comey, Trump'ın baskı yaptığını söyleyecek /08 Haziran 2017 15:53

FBI eski Başkanı Comey, Trump'ın baskı yaptığını söyleyecek

FBI eski Başkanı Comey, Rusya’nın Amerikan seçimlerine etki edip etmediğine dair ABD Senatosu’nun sorularını yanıtlayacak. Comey yayımlanan ifadesine göre Trump'ın kendisine baskı yaptığını söyleyecek.

FBI eski Başkanı Comey, Trump'ın baskı yaptığını söyleyecek

FBI eski Başkanı James Comey bugün ABD Senatosu İstihbarat Komitesi’ne kamuya açık vereceği ifade öncesinde yapacağı konuşmayı yazılı olarak yayımladı. Comey, Başkan Trump'ın kendisine eski Ulusal Güvenlik Uzmanı Michael Flynn'in Rusya ile bağlantısını soruşturmaya son vermesi yönünde baskı yaptığını söyledi.

Senato İstihbarat Komitesine vereceği ifadede Comey, Başkan Trump'ın kendisine Rusya soruşturmasının başkan olarak görevini yaparken önünü görmesini engelleyen bir "bulut" olduğunu söylediğini ve baş başa yaptıkları görüşmede Comey'e Rusya soruşturmasının bir parçası olan ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ile ilgili soruşturmadan vazgeçmesini istediğini söyledi.

Comey ayrıca Trump'ın başka bir görüşmede kendisine "sadakata" ihtiyacı olduğunu söylediğini belirtti.

FBI eski Başkanı Comey Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine olası müdahalesini ve ulusal güvenlik danışmanı Flynn de dahil olmak üzere Trump'ın seçim ekibiyle bağlantılarını araştırdıklarını Mart ayında kamuoyuna duyurmuştu. Comey 9 Mayıs tarihinde Trump tarafından görevinden alınmış, olay "Rusya soruşturmasının üstü kapatılıyor" iddialarına yol açmıştı. ABD Adalet Bakanlığı soruşturmanın başına kısa süre önce FBI'ın 2001-2013 yıllarında başkanlığını yapan Robert Mueller'i getirmişti.

Trump'ın Rusya ilişkileri

New York Times gazetesi daha sonra Oval Ofis'te Rus yetkililerle bir araya gelen Trump'ın Comey hakkında "delinin teki" dediğini ve görevden almasının üzerindeki "büyük baskıyı" hafiflettiğini söylediğini yazmıştı.
2016 yılındaki Başkanlık seçiminde Rusya'nın Trump lehine faaliyet gösterip göstermediği ve seçim ekibiyle Rusya arasında temas kurulup kurulmadığı Amerikan Kongresi'nin çeşitli komisyonlarında inceleniyor. Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner'in bu iddialardaki rolü de soruşturuluyor. Amerikan gizli servisleri Rus hackerlerin başkanlık seçimine müdahale ettiklerinin saptandığını duyurmuştu. Siber saldırıda Demokrat Parti'nin bilgisayar sisteminden gizli bilgilerin çalınıp Wikileaks sitesinde yayınlandığı ve seçmeni Demokrat aday Hillary Clinton aleyhinde etkilediği iddia ediliyor.

Donald Trump, Ruslarla gizli işbirliği yapmadıklarını duyurmuş, Kremlin de ABD Başkanlık seçimini etkileme teşebbüsünde bulunulmadığını açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hafta sonunda, ellerinde Donald Trump'ı zor durumda bırakacak bilgilerin olmadığını söyledi. Putin, Amerikan NBC televizyonuna verdiği demeçte ‘iddiaların tamamen saçma' olduğunu belirtti.
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