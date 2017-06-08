AKP'nin halka silah dağıtması ile ilgili ilginç bir itiraf geldi

15 Temmuz'un sır perdesi hala çözülmemişken halkın silahlandırılması akıllarda soru işareti bıraktı. Bir silah satıcısı silahları anlatırken ilginç bir itirafta bulundu.





Konuşan kişi Artık "İnsanlar bir şekilde bir şeylere hazırlanıyor ülkede. Bunun farkındayız. 15 Temmuz'dan sonra hem taktik grupların artışı başladı. Hem de silah artışı başladı. İnsanlarımız silahlanmaya başladı. Devletimiz de destekliyor" ifadelerine yer veriyor.







"DEVLETİMİZ SİLAHLANMAYA DESTEK VERİYOR"





Saray'ın paramiliter gücü olduğu iddia edilen SADAT tarzı grupların da arttığını söyleyen kişi konuşmasının devamında şu açıklamalara yer verdi.





"Atış alanları var. Poligonlar yapılıyor şimdi o başladı. Artık insanlar bir şekilde bir şeylere hazırlanıyor ülkede. Bunun farkındayız. 15 Temmuz'dan sonra hem taktik grupların artışı başladı. Hem de silah artışı başladı. İnsanlarımız silahlanmaya başladı. Allah bin kere razı olsun devletimiz de desrekliyor. Destekliyor yani. Çünkü 15 Temmuz'da biz aninden yakalandık. Benim vardı arkadaşlarımın vardı ama olmayanlar ne yaptı bedenini koydu. Devletimiz demek ki bizim halkımıza birşeyler göstermemiz lazım dedi. İzin vermemiz lazım dedi."