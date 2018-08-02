Halk TV ile CHP arasında gerginlik büyüyor

Halk TV Yayın Konseyi Başkanı gazeteci Uğur Dündar, hakkında yapılan Halk TV eleştirilerine ilişkin açıklamada bulundu.





"Cumhuriyet'in kurucusu CHP; 'Benim yolsuzluk yapanım, hırsızım, rüşvetçim iyidir, Uğur Dündar bunların üzerine gitmeseydi,iktidardık!'diyen hırsızsever tetikçilerin savunmasına muhtaç kaldıysa, iktidara gelmeyi değil,kara mizah konusu olmayı başarır! Gönül veren milyonlara yazık!" diyen Dündar, "U.Dündar niçin vaktiyle İSKİ Skandalının üzerine gitmiş?Niçin rüşvetçi SHP'li belediyeleri haber yapmış? Böyle biri Halk Tv'nin başına nasıl gelirmiş! Yapmayacak mıydım? Hırsızlara ortak mı olacaktım? Koskoca CHP bu hırsız destekçisi tetikçilerin savunmasına mı muhtaç kaldı?.." ifadelerini kullandı.