Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere erken seçime gidiyor /28 Ağustos 2019 13:54

İngiltere erken seçime gidiyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 31 Ekim'de anlaşmasız Brexit'e gidilmesini reddedecek yasa çıkarmasını önlemek için Kraliçe 2. Elizabeth'ten parlamentonun askıya alınmasını talep etti.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 31 Ekim'de anlaşmasız Brexit'e gidilmesini reddedecek yasa çıkarmasını önlemek için Kraliçe 2. Elizabeth'ten parlamentonun askıya alınmasını talep etti.

Başbakanlık, Johnson'ın Kraliçe ile konuştuğunu ve 2. Elizabeth'ten parlamentoyu eylülün ikinci haftasında feshetmesini istediğini duyurdu.

Parlamentonun askıya alınması talebine ilişkin konuşan Johnson, "İç gündemimizde ilerleme sağlamamız lazım, bu yüzden Kraliçe'nin konuşması için 14 Ekim tarihini açıklıyoruz" dedi. 

Parlamentoda oylama zamanının daraltıldığına ilişkin eleştirileri kabul etmediğini belirten Johnson, "Kesinlikle doğru değil, bizim yaptığımız yeni yasama programını öne almaktır" diye konuştu.
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