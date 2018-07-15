Samanyolu Haber /Gündem / İngilizlerden korkutan dolar tahmini: 5,25 seviyesine çıkabilir /15 Temmuz 2018 10:30

İngilizlerden korkutan dolar tahmini: 5,25 seviyesine çıkabilir

İngiltere merkezli bankanın tahminlerine göre dolar/TL yıl sonunda 5 seviyesini geçmiş olacak.

SHABER3.COM

İngiliz bankası Barclays 'e göre dolar/TL bu yılın son çeyreğinde 5 seviyesini görecek. 

Bloomberg'in veri setinde yer alan tahminlerde Barclays , yılın üçüncü çeyreğinin sonunda dolar/TL'nin 4,95 seviyesinde olacağını öngördü. Bankanın tahminlerine göre yılın sonunda ise dolar/TL 5,10 seviyesinde olacak.

Banka, dolar/TL kurunun 2019 yılının ilk iki çeyreğinde de yukarı yönlü ivmesini koruyacağı görüşünde. Buna göre gelecek yılın ilk çeyreğinin sonunda kurun 5,15 olacağını öngören banka, yılın ikinci çeyreğinin sonunda ise dolar/TL'nin 5,25 seviyesine çıkacağını tahmin etti. 

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü sabah saatlerinde sığ Asya piyasalarında görülen 4,9743'lük seviye ile dolar/TL rekor tazelemişti. 
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