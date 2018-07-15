Samanyolu Haber /Gündem / McDonald's'da çocuğu haşladı, ceza almadı.... /15 Temmuz 2018 10:25

McDonald's'da çocuğu haşladı, ceza almadı....

İstanbul'da McDonald's'ın Nişantaşı şubesinde, çocuğa sıcak su attığı iddia edilen çalışan Mutlu H. hakkındaki davada karar açıklandı.

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İstanbul'daki Mc Donald's restoranında müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle 7 yaşındaki P.K'nin üzerine sıcak su dökerek haşlayan restoran çalışanı Mutlu H. Hakkındaki dava karara bağlandı. Sputnik'de yer alan habere göre, mahkeme, sanık Mutlu H'yi 3 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme sanık hakkındaki hükmün açıklanmasını da geri bıraktı. Yani ceza ödemekten kurtuldu.

 İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Mutlu H. katılmadı. Mahkeme kararında, Mutlu H. Hakkındaki "Silahla kasten yaralama" suçunun sabit olduğunu belirtti. "Sıcak suyu" silahtan sayan mahkeme, yaralamanın basit ölçüde kalmasını da değerlendirerek sanık Mutlu H'yi 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

 İddianame

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 10 Mayıs 2017 tarihinde 7 yaşındaki P.K.'nin arkadaşlarıyla birlikte hamburger yemek için restorana girdiğini anlatılıyordu. Restoran çalışanı Mutlu H.'nin ifadesinde küçük çocuğun dilenmek için geldiğini, müşterileri rahatsız ettiğini, bunun üzerine korkutmak amacıyla suyu fırlattığını, suyun ılık olduğunu söylediği belirtiliyordu. Savcılık, olay sonrası alınan Adli Tıp Kurumu raporunda, P.K.'nin vücudunda birinci dereceden yanık meydana geldiğinin belirtilmesi üzerine "sıcak suyu" silahtan saymıştı. Savcılık, sanık Mutlu H. hakkında "Silahla kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.
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