Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Milletvekili Saray'da Erdoğan'la görüştü /15 Temmuz 2018 10:34

CHP'li Milletvekili Saray'da Erdoğan'la görüştü

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü öğrenildi.

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Erdoğan ile CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici bugün Beştepe'de bir görüşme geçekleştirdi.

"GÖRÜŞMEDEN KILIÇDAROĞLU'NU DA BİLGİLENDİRDİM"
Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Kesici, "Ben bu randevu talebini 25 Haziran'da seçimin hemen ardından iletmiştim. Randevu bugüne verildi. Görüşmeden Kılıçdaroğlu'nu da bilgilendirdim. Sonrasında da görüşmeyle ilgili kendisine bilgi verdim. Tamamen bir nezaket ziyaretiydi. Kendisini tebrik edip başarılar diledim." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, 24 Haziran seçimlerinin ardından seçim galibiyeti dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutlamıştı.
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