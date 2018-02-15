İngiliz Yüksek Mahkemesi'nden Türkiye hapishaneleri ile ilgili ilginç karar

2011 yılında İran’dan Türkiye’ye geçerken sınırda yapılan kontrolde aracında 33 kilogram uyuşturucu bulunan 41 yaşındaki İngiliz-İran vatandaşı çıkarıldığı mahkemece, kendisi kabul etmese de suçlu bulunmuş ve 7 buçuk yıl hapse çarptırılarak Edirne kapalı cezaevine gönderilmişti.







Hükümlü, açık cezaevine nakledilirken kaçmayı başararak İngiltere’ye ulaşmış.Karşılıklı anlaşmalar gereği Türkiye’nin iade talebi üzerine açılan davada 41 yaşındaki İran uyruklu İngiliz vatandaşı hakkında İngiltere Yüksek Mahkemesi kararını verdi.





DARBE SONRASI CEZAEVLERİ AŞIRI KALABALIK VE YETERLİ GÜVENLİK YOK





Mahkeme, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası cezaevlerinin aşırı kalabalık ve tutuklu ve hükümlülerin güvenliğinin sağlanması yönünde yetersiz olduğuna hükmederek Türkiye’nin isteğini reddetti.





The Guardian gazetesinin haberine göre zanlının avukatları savunmasında, darbe girişimi sonrası Türkiye’de giderek kötüleşen insan hak ihlallerine dikkat çekerek, Türkiye’nin hapishanelerini bağımsız gözlemcilere açmadığını dile getirdi. Avukatlar, müvekkilinin Türkiye’de can güvenliğinin sağlanamayacağını belirterek iade talebinin reddedilmesini istedi.





Avukatların itirazını dikkate alan Yüksek Mahkeme hakimi, Türkiye hapishaneleri hakkında genelleme yapmayacağını ancak “akıl sağlığı sorunları yaşayan birisinin intihar etme riskini göz önüne aldığımızda gerekli güvenliğin sağlanamayacağı görülüyor.Yeterli koruma ve gözetim olmayışından ötürü başka mahkumların şiddetine maruz kalma riski var” dedi







