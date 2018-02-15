Samanyolu Haber /Gündem / Trump, Orhan Pamuk okuyormuş! /15 Şubat 2018 23:58

Trump, Orhan Pamuk okuyormuş!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2005 yılında New York Times gazetesine gönderdiği bir mektupta okuduğu yazarlar arasında John Updike, Philip Roth ve Orhan Pamuk'u saydığı ortaya çıktı...

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ABD Başkanı seçilmesi öncesinde emlak kralı ve Reality TV yıldızı mülti milyarder bir işadamı olarak tanınan Donald Trump'ın, New York Times'a gönderdiği ve gazetenin editöre mektuplar köşesinde 11 Eylül 2005'te yayımlanan mektup yeniden gündeme geldi.

Entelektüellikle herhangi bir ilgisi olduğuna dair bugüne dek belirti göstermemiş olan Trump'ın, mektupta o dönemde okuduğu yazarlar arasında John Updike, Philip Roth ve Orhan Pamuk'u sayması dikkat çekti.

Orhan Pamuk, 2006 ylında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüştü.
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