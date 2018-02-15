Samanyolu Haber /Gündem / Afrin harekatında 7 asker yaralandı... /15 Şubat 2018 23:49

Afrin harekatında 7 asker yaralandı...

Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında 7 askerin yaralandığını duyurdu.

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TSK’nın Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle: “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugün iki ayrı çatışmada toplam yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.”
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