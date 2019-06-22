Sayıştay’ın 2017 raporunda da bir sürü usulsüzlük ortaya çıkmış...

Sayıştay’ın İSKİ’ye ilişkin geçen ekim ayında yayımlanan 2017 yılı denetim raporunda, “İSKİ tarife tespit edilirken esas alınması gereken bazı unsurları ‘Bakım Bedeli’ adı altında ayrıca abonelerden tahsil etti. Sayıştay, kurum personel dosyalarının ve atama işlemlerinin incelenmesi neticesinde; görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi şube müdürü, şef vb. kadrolara yazılı ve sözlü sınav yapılmadan doğrudan atama yapıldığını gördü” tespitleri yer aldı.

Projeye göre ihtiyaç

Kurumun 2017 yılına ait ihale işlemlerini inceleyen Sayıştay, “Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne Bağlı Şefliklerin Faaliyet Alanlarında Yer Alan Elektronik Cihaz ve Sistemlerinin 25 Ay Süreli Bakım ve Onarım Hizmetinin (Yedek Parça Dahil) Temini” ile “Mobil İSKİ Tanıtım ve Reklam Kampanyası İşi” alımlarında ihale mevzuatının temel ilkelerine riayet edilmediğini tespit etti.

22 yıllık geçicilik!

Raporda dikkat çeken başka bir bölüm ise İSKİ personelinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında mevzuata aykırı olarak görevlendirilmesi. Kurum işçi kadrosunda yer alan personelden 4 kişinin çeşitli belediyelerde, 4 kişinin ise valilik emrinde mevzuata aykırı olarak görevlendirildiği ve ilk görevlendirme tarihinden itibaren bu sürenin uzatıldığı tespit edildi. İSKİ işçi kadrosunda bulunan ve tüm mali hakları bu kurum tarafından karşılanan kişilerin geçici görevlendirme adı altında 22 yıl, 14 yıl, 8 yıl gibi sürekli sayılabilecek bir uzunlukta başka bir kurumda görev yaptığı anlaşıldı.

Milyonlarca zarar

İSKİ’nin kamu yararı olup olmadığına veya vergi muafiyeti tanınıp tanınmadığına bakılmaksızın içlerinde amatör spor kulüplerine ait tesis ve lokallerin, dernek ve vakıflara ait bina ve merkezler ile belediyeler ve belediye iştiraki olan şirketlere ait tüm hizmet binaları ve tesislerin de bulunduğu birçok kurum, şirket, dernek ve vakfa ait tesislere indirimli su tarifesi belirlendiğini tespit etti. Denetçiler, bu durumun kurumun her yıl yaklaşık 18 milyon TL zarara uğramasına neden olduğunu açıkladı.