İngiliz Barclays'ten dolar tahmini

Barclays, yılın üçüncü çeyreğinin sonunda dolar/TL'nin 4,95 seviyesinde olacağını öngördü. Bankanın tahminlerine göre yılın sonunda ise dolar/TL 5,10 seviyesinde olacak.







Banka, dolar/TL kurunun 2019 yılının ilk iki çeyreğinde de yukarı yönlü ivmesini koruyacağı görüşünde. Buna göre gelecek yılın ilk çeyreğinin sonunda kurun 5,15 olacağını öngören banka, yılın ikinci çeyreğinin sonunda ise dolar/TL'nin 5,25 seviyesine çıkacağını tahmin etti.





Geçtiğimiz hafta Perşembe günü sabah saatlerinde sığ Asya piyasalarında görülen 4,9743'lük seviye ile dolar/TL rekor tazelemişti.



