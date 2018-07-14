Samanyolu Haber /Ekonomi / İngiliz Barclays'ten dolar tahmini /14 Temmuz 2018 16:56

İngiliz Barclays'ten dolar tahmini

İngiliz bankası Barclays, dolar/TL tahminlerinde kurun en az önümüzdeki yılın ikinci çeyreğine kadar yükseleceğini öngördü.

SHABER3.COM

Barclays, yılın üçüncü çeyreğinin sonunda dolar/TL'nin 4,95 seviyesinde olacağını öngördü. Bankanın tahminlerine göre yılın sonunda ise dolar/TL 5,10 seviyesinde olacak.

Banka, dolar/TL kurunun 2019 yılının ilk iki çeyreğinde de yukarı yönlü ivmesini koruyacağı görüşünde. Buna göre gelecek yılın ilk çeyreğinin sonunda kurun 5,15 olacağını öngören banka, yılın ikinci çeyreğinin sonunda ise dolar/TL'nin 5,25 seviyesine çıkacağını tahmin etti. 

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü sabah saatlerinde sığ Asya piyasalarında görülen 4,9743'lük seviye ile dolar/TL rekor tazelemişti. 

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