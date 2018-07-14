SPK'dan Borsayla ilgili dünyayı afallatan karar

SPK'dan yapılan açıklamaya göre, Kurul Karar Organı'nın yapılan toplantısında 31 Ağustos'a kadar pay piyasalarında yapılacak alımların piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilip değerlendirilmemesi ile ilgili düzenleme yapıldı.







Açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Kurulumuz kararı tarihi olan 13 Temmuz 2018 tarihinden 31 Ağustos 2018 tarihine kadar Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında gerçekleştirilecek pay alımlarının VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında değerlendirilmemesine karar verildi."





NE ANLAMA GELİYOR?





Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası, pay piyasası ihraççıları ve yakınlarının sermaye piyasalarında yapacağı işlemleri düzenliyordu.





SPK'nın önceki tebliğinde, ihraççılar tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin ilgili sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaları piyasa bozucu eylem olarak değerlendiriliyordu.





Bu imkan yeni düzenlemeyle ortadan kalktı. Başka bir ifadeyle Türkiye hisse senedi piyasasında insider trading, yani şirket içinden doğrudan bilgi alan patron ve yöneticilerin hisse senedi alımlarının 31 Ağustos’a kadar yasalara aykırılık teşkil etmeyeceğini duyurdu. Böylece halen yasalarda ‘insider trading yapana 2- 5 yıl arasında hapis cezası’ uygulaması fiilen kaldırıldı.





ŞİRKET SAHİPLERİ VE SPEKÜLATÖRLER 'PARA KAZANSINLAR DİYE' ÇIKARILDI





Piyasalarda yapılan yorumlarda özellikle şirket sahipleri ya da tahta yapıcı tabir edilen borsa spekülatörlerinin önü açılıyor. Borsa'daki şirketlerin suni olarak yükseliş yapmasına olanak sağlayacak olan yeni düzenleme borsa simsarlarının açıktan 'içerden aldıkları bilgiyle' işlem yapmasına fırsat tanıyacak.





Son kararın dünyada eşi benzeri görülmediği belirtilirken özellikle mali olarak zor durumda olan borsadaki şirket sahiplerine resmen diğer yatırımcıları kandırma hakkı verildi. Söz gelimi ilk 6 ayın bilançosunu haziran sonunda hazırlayan şirket, Ağustos'ta kamuoyuna açıklayacağı mali durumuyla ilgili önceden hisse alma ya da satma hakkı kazandı. Şirket sahipleri bu süre zarfında durum kötüyse elindeki hisseleri uygun fiyattan satarken, durumu iyi ise de hisse toplama imkanı elde etti. Düzenlemeyle patron ve spekülatörlere etik olmayan mali kaynak sağlanmış olacak.





Samanyoluhaber.com