Taşıt kredi faizlerinde büyük yükseliş

Merkez Bankası'nın faiz artışları sonrasındaki dönemde farklı kredi faizlerinde görülen yukarı yönlü ivme devam ediyor. Hızlı artış kaydeden kredi kalemlerinden biri de taşıt kredileri oldu.





Merkez Bankası'nın verilerine göre bankalar tarafından uygulanan kredi ortalamaları dikkate alındığında 6 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya göre taşıt kredi faizlerinde artış 2,25 puan oldu. Böylelikle 2014 Ocak ayından bu yana taşıt kredi faizlerinde en hızlı sıçrama yaşandı.





Taşıt kredi faizlerinde Merkez Bankası'nın 23 Mayıs'taki olağanüstü toplantısında çıkan faiz artışını takip eden dönemde 4,2 puanlık artış gerçekleşti.







Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2018 Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39 azaldı. Aynı dönemde otomobil pazarı yüzde 38, hafif ticari araç pazarı yüzde 44 daralma kaydetti.