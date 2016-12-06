4 ilde kar tatili

Yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilde okullartatiledildi.





VAN





Van'da sabaha karşı başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle birçok kırsal mahalle mezra yolu kapanırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Van'ın merkez ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.





Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapışan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Van merkez, İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi" denildi.





ARTVİN





Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle Artvin merkez, Borçka ve Murgul ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.





Açıklamada, ayrıca il genelinde kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.





GİRESUN









Giresun'un 4 ilçesinde taşımalı öğrenim gören öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.





İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının köy yollarında yarattığı olumuz koşullar nedeniyle Doğankent, Yağlıdere, Çanakçı ve Dereli ilçelerinde taşıma ile gelen öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.





Diğer öğrenciler için eğitimin sorunsuz devam ettiği bildirildi.





RİZE





Rize'nin Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinde, kar yağışının ardından yaşanan buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.





Valilikten yapılan açıklamada, dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı sonucu oluşan buzlanma nedeniyle, bazı olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.





Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ifade edilen açıklamada, meteorolojik veriler ışığında öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için bu ilçelerde, okul öncesi, temel eğitim, orta öğretim kurumları ile yaygın, özel öğretim ve özel eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği kaydedildi.





Açıklamada, iki ilçede, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılması kararı alındığı bildirildi.