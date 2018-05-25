Samanyolu Haber /Gündem / İnce Solo Türk'ü ziyaret etti, Genelkurmay gösteri ekibinin bütün uçuşlarını iptal etti /25 Mayıs 2018 01:56

İnce Solo Türk'ü ziyaret etti, Genelkurmay gösteri ekibinin bütün uçuşlarını iptal etti

Muharrem İnce, 19 Mayıs günü Solo Türk ekibini ziyaret etti. Ziyarette İnce ile birlikte fotoğraf da çekildi. Ancak bu tarihten sonra Solo Türk'ün gösterileri iptal edildi

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Ahvalnews.com'un haberine göre ziyaretten bir gün sonra Genelkurmay Başkanlığı devreye girerek Solo Türk'ün gösteri uçuşlarını bilinmeyen bir nedenle iptal etti.

Muharrem İnce yaptığı açıklamalarda seçildiği takdirde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı görevden alacağını söylemişti.

İşte bu ziyaretin hemen ertesi günü Solo Türk'ün uçuşlarının iptal edilmesi dikkat çekti. Ertesi sabah Kokpit sitesinde çıkan haberde ise şu ifadelere yer veriliyordu:

"Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi ekibi SoloTürk’ün Sinop, Tekirdağ, Bodrum, Kocaeli’nde yapmayı planladığı gösteri uçuşları Genel Kurmay Başkanlığı tarafından görülen lüzum üzerine iptal edildi.

İşte iptal edilen uçuşlar ve takvimi:

20 Mayıs/Sinop

2 Haziran/Tekirdağ

23 Haziran/Bodrum

28 Haziran/Kocaeli"

İnce, ziyaretini sosyal medya hesabından da paylaşmış ancak bu paylaşım daha sonra silinmişti
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