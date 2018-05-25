Samanyolu Haber /Gündem / AGİT seçime 370 gözlemci yolluyor /25 Mayıs 2018 01:50

AGİT seçime 370 gözlemci yolluyor

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 24 Haziran seçimlerine 370’i aşkın gözlemci gönderecek

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu, Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleşecek olan erken seçimler için ülkeye 372 gözlemci göndereceğini duyuruldu.
Associated Press'in (AP) aktardığı habere göre gözlemci grubundan 22 kişinin Türkiye'de uzun süre kalarak, seçim hazırlıklarını takip edeceği, diğer 350 kişinin ise seçimlerin gerçekleşeceği 24 Haziran'da görevde olacakları kaydedildi.

AGİT'ten yapılan açıklamada, çok sayıda gözlemci yollanmasının nedeninin, seçim prosedüründe kısa bir süre önce gidilen değişikliklerin olduğu ifade edildi.
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