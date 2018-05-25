İnce'nin ziyaret ettiği dekan aynı gün Erdoğan tarafından görevden alındı

Twitter adresinden bilgiyi paylaşan İnce, “İstanbul Üniversitesi'ni bölen iktidar, bugünkü destek ziyaretimizden sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı'nı görevden aldı. İşte bu yüzden adayım!” dedi.







İnce paylaşımlarının devamında ise “Ülkenin seçkin beyinlerinin kaderi, bir kişinin iki dudağı arasında olmasın diye! 24 Haziran'dan sonra bu ülkeye akademik özgürlük, özerk üniversite gelecek. 24 Haziran'dan sonra üniversite yönetimlerini, rektörleri ve dekanları tek adam değil, üniversite belirleyecek. Gençler, evlatlarım, öğrencilerim sizler bu ülkenin aydınlık geleceğisiniz. Benim Cumhurbaşkanlığımda geleceğinize siz yön vereceksiniz. Bilim yön verecek. Bir kişinin kişisel ve siyasal hırsları değil” ifadelerini kullandı.





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