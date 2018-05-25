Samanyolu Haber /Gündem / İnce'nin ziyaret ettiği dekan aynı gün Erdoğan tarafından görevden alındı /25 Mayıs 2018 01:42

İnce'nin ziyaret ettiği dekan aynı gün Erdoğan tarafından görevden alındı

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni ziyaret etmesinin hemen ardından fakültenin dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındığını açıkladı.

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Twitter adresinden bilgiyi paylaşan İnce, “İstanbul Üniversitesi'ni bölen iktidar, bugünkü destek ziyaretimizden sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı'nı görevden aldı. İşte bu yüzden adayım!” dedi.

İnce paylaşımlarının devamında ise “Ülkenin seçkin beyinlerinin kaderi, bir kişinin iki dudağı arasında olmasın diye! 24 Haziran'dan sonra bu ülkeye akademik özgürlük, özerk üniversite gelecek. 24 Haziran'dan sonra üniversite yönetimlerini, rektörleri ve dekanları tek adam değil, üniversite belirleyecek. Gençler, evlatlarım, öğrencilerim sizler bu ülkenin aydınlık geleceğisiniz. Benim Cumhurbaşkanlığımda geleceğinize siz yön vereceksiniz. Bilim yön verecek. Bir kişinin kişisel ve siyasal hırsları değil” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERDEN ÇAĞRI

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri ise Dekan Duran'a sahip çıkmak için sabah okulda toplanma çağrısı yaptı.?
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