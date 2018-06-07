Samanyolu Haber /Gündem / 'S-400 füzelerini alın ancak kullanmayın' /07 Haziran 2018 09:22

'S-400 füzelerini alın ancak kullanmayın'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen günlerde ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmede Menbiç başta olmak üzere ikili müzakereler konuşuldu. Görüşmelerde bir konu başlığının da Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 savunma füzeleri olduğu belirtildi. Hürriyet'in haberine göre ABD'li yetkililer, 'füzeleri alıp kullanmama' teklifi yaptı.

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Hürriyet'ten Serkan Demirtaş'ın haberi özetle şöyle:
ABD’nin baskılarına karşı Türkiye, “S-400’ten vazgeçmeyiz. Bu satışın bir de Rusya tarafı var” diyerek kapıyı kapattı. Bununla birlikte, Türkiye, ABD’li bazı yetkililerin açıkça ifade ettiği “S-400’ler başta F-35’ler olmak üzere NATO uçak ve diğer silah sistemlerine tehdit oluşturur” argümanına karşı “Gelin bu kaygıları birlikte gidermek için ortak bir çalışma yapalım” önerisinde bulundu. Türkiye’nin S-400 konusunda kararlı tutumu üzerine ABD’li yetkililerin “Alın ama kullanmayın” yaklaşımını dile getirdikleri öğrenildi.

'KENDİ ASKERLERİMİZİN KULLANMASI İÇİN UZUN SÜREDE TESLİMATI TERCİH ETTİK'

İkili görüşmelerde Türk tarafı, S-400 ya da alacağı başka bir silah sisteminin NATO’nun herhangi bir sistemine tehdit oluşturmaması için çok hassas davrandığını somut örneklerle açıkladı. Acil bir ihtiyaç olmasına karşın S-400 sistemini 9 ay yerine 19 ayda teslim almaya karar verildiğini ABD’ye aktaran Türkiye, “Eğer 9 ayı kabul etseydik, o zaman S-400’leri Ruslar kendi yazılımlarıyla kuracaklar ve sadece Rus askerleri kullanabilecekti. Biz ise tamamen kendi askerlerimiz tarafından kullanılabilmesi için daha uzun bir teslim sürecini tercih ettik” bilgisini de iletti.

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